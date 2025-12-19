Экс-глава Ростовского облсуда выступила с последним словом по делу о коррупции

Приговор будет оглашен 22 декабря

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ранее отказавшаяся от участия в прениях сторон в суде по делу о получении взяток и не признавшая свою вину, выступила в процессе с последним словом. Приговор будет оглашен 22 декабря, передает корреспондент ТАСС из зала Первомайского районного суда в Краснодаре.

"Оказавшись в сложившейся ситуации, понимаешь, как важно быть на свободе, быть рядом с родными. Я очень прошу при вынесении приговора за материалами дела увидеть человека с его жизнью, его ошибками, с его заслугами", - сказал Золотарева.

Остальные обвиняемые также настаивали на своей невиновности. Суд не выявил каких-либо оснований для возобновления судебного следствия и удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 22 декабря.

Ранее гособвинитель ходатайствовал перед судом о назначении Золотаревой наказания в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в размере 170 млн рублей и конфискацией 18,4 млн рублей, полученных преступным путем.

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области слушается в Первомайском районном суде Краснодара. В деле пять фигурантов: экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и бизнесмен Альберт Романов.

В конце мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взяток. Аналогичные обвинения, а также обвинение по эпизоду о посредничестве во взяточничестве предъявлены Юровой. По версии обвинения, Бондаренко также является посредником в передаче взяток Золотаревой и Юровой. В посредничестве во взяточничестве обвиняются Рощевский и Романов. Последний уже в процессе рассмотрения дела судом заключил контракт с Минобороны для направления в зону проведения специальной военной операции.