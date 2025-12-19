Экс-замглавы Ростовского облсуда заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

По словам Татьяны Юровой, "вывод о размере взятки носит предположительный характер"

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Бывшая заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна Юрова заявила в ходе прений сторон о недоказанности своей вины по делу о посредничестве во взяточничестве и получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала Первомайского районного суда в Краснодаре.

"Считаю, что следствием вина моя не доказана. Дела в моем производстве не находились, в силу должностных обязанностей как заместитель председателя суда я отвечала за организацию работы судебной коллегии по гражданским делам. Допрошенные свидетели - это судьи коллегии по гражданским делам - показали, что никакого влияния на принятые ими решения я не оказывала. Поэтому формулировка обвинения "могла способствовать" носит вероятностный характер и опровергается имеющимися доказательствами. Вывод о размере взятки носит предположительный характер", - заявила Юрова.

Она отметила, что позиция обвинения строится на письменных доказательствах, среди которых рапорт, справки сотрудников УФСБ по Ростовской области, результаты якобы незаконно проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Как заявила Юрова, ее позиция - не свидетельствовать против себя. Также обвиняемая обратила внимание, что при обыске у нее были изъяты денежные средства, ювелирные изделия и другое имущество, которые никакого отношения к возбужденному делу не имели.

Юрова просила суд рассмотреть возможность снятия обеспечительных мер с ее имущества, мотивируя тем, что является пенсионером, единственным источником дохода являлась ее заработная плата, а денежные средства, изъятые при обыске, являлись накоплениями ее семьи.

Экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко ранее отказавшийся от услуг адвокатов и осуществляющий защиту своих интересов сам, заявил о незаконности проведенного у него обыска и считает, что следствие носило предвзятый характер, настаивает на отсутствии в его действиях состава преступления, связанного с посредничеством во взяточничестве. В свою защиту он обратил внимание, что следствием не установлен сам взяткодатель - в обвинительном заключении фигурирует неустановленное лицо, не доказаны финансовый размер взятки и использование служебного положения, назвал положения обвинения домыслами следствия.

Ранее в ходе прений сторон сторона защиты Золотаревой заявила о недостаточности и недостоверности собранной по уголовному делу о коррупции доказательной базы, в связи с чем настаивала на постановлении в отношении нее оправдательного приговора. Сама Золотарева от участия в прениях сторон отказалась, свою вину она не признает. Бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский выступал в суде в прениях сторон сам, просил суд постановить в отношении него оправдательного договора.

Заявление Бондаренко

Бондаренко заявил, что подозревал, что в кабинете Золотаревой могут проводить оперативно-разыскные мероприятия в форме наблюдения. Для выявления возможного внешнего негласного контроля за кабинетом Золотаревой он по личной инициативе совершил инсценировку передачи ей взятки, в ходе которой положил ей на стол пакет с листами для записи, а также совершил вброс дезинформации об обсуждениях по одному из дел, по которому судом первой инстанции при вынесении решения была допущена арифметическая ошибка, которую нужно было устранить в апелляционном порядке.

Он заявил требование об исключении из материалов доказательной базы результатов оперативно-разыскных мероприятий, заявляя о незаконности их проведения, в противном случае Бондаренко планирует обратиться в Конституционный суд РФ. Также он просит суд вынести в отношении него оправдательный приговор.

Об обстоятельствах дела

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области слушается в Первомайском районном суде Краснодара. В деле пять фигурантов: экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее бывшая заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и бизнесмен Альберт Романов.

В конце мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. Золотаревой вменяют несколько эпизодов получения взяток. Аналогичные обвинения, а также обвинение по эпизоду в посредничестве по взяточничестве предъявлены ее бывшей заместительнице Юровой.

По версии обвинения, Бондаренко также является посредником в передаче взяток Золотаревой и Юровой. В посредничестве во взяточничестве обвиняются Рощевский и бизнесмен Романов. Последний уже в процессе рассмотрения дела судом заключил контракт с Минобороны для направления в зону проведения специальной военной операции.