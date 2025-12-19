В Воронеже осудили женщину, оставившую взаперти маленькую дочь

Ее приговорили 8,5 года колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Левобережный районный суд Воронежа приговорил к восьми годам шести месяцам колонии общего режима молодую женщину, в апреле 2025 года на неопределенный срок оставившую трехлетнюю дочь одну в квартире. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Левобережным районным судом г. Воронежа С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 п. "в", "д" ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней дочери с особой жестокостью) и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что, проживая вместе со своей малолетней дочерью, в первой половине дня 11 апреля женщина покинула квартиру на неопределенное время, заперев там дочь и никому об этом не сообщив. Во время своего отсутствия она отдыхала, употребляя спиртные напитки и наркотики. При этом для нее было очевидно, что ребенок находится в беспомощном положении, без пищи, воды, возможности позвать на помощь и возможности самостоятельно выбраться. Осужденная осознавала, что длительное лишение воды и пищи неизбежно приведет к наступлению смерти ее дочери от истощения и обезвоживания и желала такого исхода.

Вечером 14 апреля, забравшись на подоконник и открыв окно квартиры, девочка сумела привлечь внимание прохожих. Ребенка доставили в больницу, была оказана квалифицированная медицинская помощь. Тем самым преступный умысел матери не был доведен до конца по независящим от нее обстоятельствам.

"Ранее Козельским районным судом Калужской области (осужденная приехала в Воронеж из этого региона - прим. ТАСС) удовлетворен иск прокурора Левобережного района города Воронежа о лишении матери и отца девочки родительских прав", - добавили в пресс-службе прокуратуры.