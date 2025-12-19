На сбившего сотрудника ДПС в Подмосковье водителя завели дело

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пьяного водителя, сбившего сотрудника ДПС в Домодедове. Фигуранту предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение мужчине 1996 года рождения в применении насилия в отношении сотрудника ДПС (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 19 декабря обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования полицейского об остановке транспортного средства, совершил наезд на сотрудника ДПС, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранителю причинены травмы, с которыми он был госпитализирован.

Как отметили в пресс-службе, проведены допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГАИ после погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя без прав, который наехал на полицейского, остановившего его для проверки документов на трассе А-107 в Подмосковье. Ранее злоумышленник был лишен права управления транспортными средствами.