Экс-педагога по вокалу осудили на 13 лет за сексуальное насилие над подростком

Женщина также отправляла своей ученице интимные фотографии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 13 годам лишения свободы бывшую преподавательницу по вокалу, обвиняемую в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки-подростка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Приговором суда ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период преподавательской деятельности, с 4 июня по 7 августа 2019 года, осужденная приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера. С 7 по 13 августа 2019 года подозреваемая также отправляла несовершеннолетней свои интимные фотографии.