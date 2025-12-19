В Подмосковье в доме престарелых от отравления умерли три человека

Госпитализировали 15 человек





МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В доме престарелых в Московской области от отравления умерли трое постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

По данным главка, 19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате в городском округе Видное постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. "В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований", - добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах сообщили, что отравились не менее 20 человек.

В Минздраве региона ранее заявили об одном погибшем и 18 пострадавших. На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев, говорится в сообщении.

По данным ведомства, госпитализированы 15 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Три человека от госпитализации отказались, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в Минздраве.

В новость были внесены изменения (20:10 мск) - добавлена информация о числе умерших.