В Екатеринбурге автобус наехал на ребенка

Мальчика с травмой ноги доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Автобус в Екатеринбурге возле остановочного пункта наехал на 12-летнего мальчика. Ребенок с травмой ноги доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.

"Водитель автобуса маршрута № 083В в Екатеринбурге, подъезжая к остановочному комплексу на ул. Дарвина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток, направлявшийся к автобусу для посадки, поскользнулся и упал под колеса транспортного средства. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик-пешеход, который с травмой ноги доставлен в детскую больницу №9. Мама пострадавшего пояснила сотрудникам ДПС, что ребенок направлялся из школы домой", - сказано в сообщении.

За рулем автобуса находился 35-летний мужчина, имеющий 10 лет стажа вождения данной категорией транспортных средств. Состояние опьянения у него не установлено. В момент происшествия в салоне автобуса находились около 20 пассажиров, они не пострадали. Сам водитель сообщил полицейским, что видел подходящего к автобусу ребенка, но момент его падения не заметил.