Посольство РФ: в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США

Граждане России находятся в следственном изоляторе

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Граждане России Олег Ольшанский и Сергей Ивин арестованы в аэропорту Софии по запросу Соединенных Штатов. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Болгарии, россияне находятся в следственном изоляторе, а дела об их экстрадиции рассматриваются в суде.

"Российские граждане были арестованы в софийском аэропорту по запросу США. В отношении Ольшанского болгарский суд уже принял решение об экстрадиции, которое будет обжаловано адвокатами в вышестоящей инстанции. Заседание по делу Ивина пока не проводилось. Наши сотрудники находятся в контакте с россиянами и их адвокатами", - сообщили в консульском отделе диппредставительства.

Официальной информации, касающейся запроса США об экстрадиции россиян, пока нет.