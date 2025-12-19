RTBF: из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

Неизвестные также украли золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи, сообщил телеканал

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Двое неизвестных пробрались в музей Последней Ставки Наполеона в бельгийской коммуне Женап и украли несколько предметов из коллекции. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его информации, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Среди пропавших вещей было золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее самому Наполеону, и золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.

По факту кражи начато расследование.