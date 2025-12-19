На Ямале при столкновении трех машин погиб человек

Еще трое пострадали

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Столкновение трех легковых машин произошло на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, один человек погиб, трое пострадали.

"В ДТП один человек погиб, трое - пострадали. Детей среди них нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Ямалу.

Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры ЯНАО, ДТП произошло на 638-м км автодороги Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Там столкнулись три легковых автомобиля: УАЗ "Патриот", "Ауди" и "Тойота Лэнд Крузер". Прокуратура по факту ДТП организовала проверку.