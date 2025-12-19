В Курской области два человека погибли в ДТП

Пострадали двое детей

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 19 декабря. /ТАСС/. В Курской области два человека погибли и двое детей получили ранения при столкновении трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и женщина 1984 года рождения, пассажир этого автомобиля, скончались на месте. Несовершеннолетняя девочка 2021 г. р., пассажир автомобиля ВАЗ, водитель автомобиля "Рено", женщина - пассажир автомобиля Рено 2002 г. р. и несовершеннолетний пассажир автомобиля Рено 2023 г. р. с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ДТП произошло на 39-м км автодороги Курск - Касторное, столкнулись автомобили ВАЗ-21093, Renault Megane и Volkswagen Passat. Полицейские выясняют причины и обстоятельства столкновения.