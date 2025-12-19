В Ленобласти экс-сотрудницу МВД обвинили в хищении у ВТБ

Суд избрал женщине меру пресечения в виде запрета определенных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий жительнице Ленинградской области, которая обвиняется в хищении вместе с другими соучастниками 241 млн рублей у банка ВТБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Санниковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Суд следствию отказал, избрав Санниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину задержали накануне. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, ранее она работала в системе МВД, а в настоящее время не трудоустроена.

Свою вину Санникова не признает. По версии следствия, с марта 2023 года по ноябрь 2024-го обвиняемая и другие фигуранты, в числе которых были сотрудники самого банка, действуя организованной группой, подыскали в Ленобласти семь жилых домов, которые стали предметом нескольких ипотечных сделок между заемщиками и ВТБ, при этом банку были предоставлены заведомо ложные сведения о финансовом положении заемщиков, их заработной плате, а также подложные оценки объектов недвижимого имущества с завышенной стоимостью. Полученные в кредит деньги злоумышленники возвращать не собирались и похитили таким образом 241 016 685 рублей.

В суде Санникова просила не заключать ее в СИЗО, так как, по ее словам, она не причастна к преступлению, не намерена скрываться от следствия и имеет на иждивении малолетнего ребенка с хроническим заболеванием. Адвокат поддержал мнение обвиняемой, при этом против ареста выступил и прокурор.