В Николаеве произошли взрывы

В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях Украины действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

"Взрыв в Николаеве", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

Позже издание "Страна" сообщило еще об одном взрыве в городе.

В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях действует воздушная тревога.

В новость внесены изменения (23:50 мск) - добавлена информация о новом взрыве.