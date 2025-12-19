В Николаеве произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
20:25
обновлено 20:51
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
"Взрыв в Николаеве", - написал он в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
Позже издание "Страна" сообщило еще об одном взрыве в городе.
В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях действует воздушная тревога.
В новость внесены изменения (23:50 мск) - добавлена информация о новом взрыве.