В Приморье жителя Уссурийска арестовали за поджог здания цирка

Собственнику здания был причинен ущерб на сумму не менее 10 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Местный житель заключен под стражу за поджог здания городского цирка в Уссурийске, сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, ночью 4 декабря 40-летний местный житель с сообщником проникли в здание городского цирка на улице Чичерина в Уссурийске. Злоумышленники занесли внутрь автомобильные покрышки, после чего подожгли их и скрылись с места преступления.

"Он подозревается по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). С учетом позиции прокурора Уссурийский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 26 суток", - говорится в сообщении.

В результате поджога собственнику здания причинен ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.

Как сообщали ранее в ГУ МЧС России по региону, возгорание заброшенного здания цирка было ликвидировано на площади около 700 кв. м, погибших и пострадавших не было.