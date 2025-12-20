В Приморье без теплоснабжения остались более 7 тыс. человек

Причиной стало повреждение магистральной теплотрассы из-за ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту аварии на сетях теплоснабжения в городе Находке, где без надлежащего теплоснабжения остались более 7 тыс. жителей. Об этом сообщили прокуратуре Приморского края.

Ночью в результате ДТП в районе ул. Спортивной повреждена магистральная теплотрасса, что привело к необходимости отключения от теплоснабжения более 50 жилых домов и соцучреждений для проведения восстановительных работ.

"В результате без надлежащего теплоснабжения остались более 7 тыс. жителей города, - говорится в сообщении. - Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ, а также вопрос осуществления перерасчета платы за коммунальную услугу, а также взыскание ущерба с виновника ДТП".

Фактическое восстановление прав граждан и ликвидация последствий аварии находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщается в Telegram-канале краевого правительства, "Примтеплоэнерго" занимается восстановлением теплотрассы, без теплоснабжения остались 53 дома, 7,2 тыс. человек, 10 объектов соцкультбыта. "Задействованы 15 сотрудников и 3 единицы специализированной техники. Производится замена поврежденного участка тепловой сети диаметром 500 мм протяженностью 60 м. Полностью завершить восстановительные работы планируется до 00:00 (17:00 мск)", - говорится в сообщении.

В данный момент в Находке температура составляет плюс 2 градуса.