В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Коченевском районе Новосибирской области. В результате происшествия пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате столкновения водитель автобуса 1977 года рождения и шесть пассажиров доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, столкновение легкового автомобиля Volvo и автобуса "Нефаз" произошло рано утром. В автобусе, предварительно, находилось 20 человек - работники одного из предприятий. Причиной ДТП стало то, что легковой автомобиль, совершая поворот налево, не предоставил преимущество автобусу. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пассажирский транспорт перевозил сотрудников склада "Озона".