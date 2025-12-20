В Находке ввели локальный режим ЧС из-за аварии на сетях теплоснабжения

Работу котельной приостановили

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в городе Находка в Приморском крае после аварии на магистральном участке теплопровода. Об этом сообщили в администрации Находкинского городского округа.

"Глава Находки Тимур Магинский провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с аварией на магистральном участке теплопровода в районе кольцевой развязки возле ТЦ "Находка Мега". В южной части города, запитанной от котельной №1.6, введен локальный режим ЧС", - говорится в сообщении.

Котельная, в данный момент работа которой приостановлена, снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и некоторые социальные объекты. В администрации отметили, что отключение затронет более 7 тыс. горожан. Уточняется, что для ремонта теплотрассы привлечены все ремонтные бригады находкинского филиала "Примтеплоэнерго". В наличии имеются необходимые расходные материалы. Также дополнительно организована доставка труб из Вольно-Надеждинска.

По информации Магинского, аварийно-восстановительные работы планируется провести в течение двух суток. "Сутки у нас займут непосредственно сами аварийные ремонтные работы. И сутки у нас уйдут для того, чтобы заполнить систему, прогреть ее, запустить котельную, и выйти на нормативный уровень [тепла]", - уточнил он.

Как добавили в администрации, 20 декабря днем в Находке отмечается положительная температура, но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов. Принято решение развернуть пункты временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь, в них разместят семьи с детьми, инвалидов и пожилых людей. Специалисты совершают поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в пункты временного размещения.

О ЧП

В ночь на 20 декабря в результате ДТП была повреждена магистральная теплотрасса. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, 54-летний водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Ist. После чего большегруз съехал с проезжей части и наехал на линию теплотрассы. Уточняется, что водитель МАЗа получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель Toyota, мужчина 1986 года рождения, не пострадал. Состояние опьянения у обоих водителей не установлено, добавили в УМВД.