В Индии при столкновении с поездом погибли восемь слонов

С рельсов сошли пять вагонов и локомотив, пассажиры не пострадали, сообщило агентство PTI

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Пассажирский поезд врезался в стадо слонов на востоке Индии, восемь животных погибли. Об этом сообщает агентство PTI.

Инцидент произошел ночью в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг - Нью-Дели, врезался в стадо диких слонов. Как сообщили в местном лесничестве, восемь животных погибли.

В результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. "Однако пострадавших среди пассажиров нет", - заявили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по другому пути. Ведутся восстановительные работы.

Согласно последним данным, в Индии насчитывается более 22 тыс. диких слонов. Штат Ассам занимает второе после штата Карнатака место по численности их популяции. В республике созданы 33 специализированных слоновьих заповедника и 150 коридоров, которые соединяют разные районы обитания этих животных, чтобы они могли мигрировать, избегая опасных участков.

Ежегодно в Индии из-за аварий на железной дороге погибают до 20 слонов. Для борьбы с этой проблемой в стране ввели систему, которая фиксирует перемещения крупных животных вблизи путей и передает информацию диспетчеру или машинисту через специальное приложение.