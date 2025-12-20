В Югре произошел пожар на станции техобслуживания

Площадь возгорания составила 700 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в здании станции техобслуживания в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, огонь охватил 700 кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Огнеборцы МЧС Югры ликвидируют крупный пожар в Нефтеюганске. Возгорание произошло в здании СТО на улице Сургутской. На момент прибытия первых подразделений происходило горение на втором этаже и кровле. Площадь пожара составляет около 700 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлечены 7 единиц техники и 24 специалиста МЧС России. Отмечается, что тушение осложняет работа пожарных в условиях низкой температуры воздуха.

Позднее в региональном главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

"В 10:01 (08:01 мск) открытое горение ликвидировано. Обстоятельства предстоит выяснить дознавателям МЧС России", - говорится в сообщении.

