В Самарской области в ДТП с пятью автомобилями погиб человек

Устанавливаются обстоятельства случившегося

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. В Самарской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Авария случилась в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, столкновение пяти транспортных средств привело к гибели одного человека.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выехали руководство областной Госавтоинспекции, представители территориального отдела внутренних дел и следственно-оперативная группа.