В Вологде в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе 17-летняя девушка, погибли при столкновении двух автомобилей в Вологде. Еще один человек доставлен в медучреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по Вологодской области.

Авария произошла на перекрестке улиц Козленская и Предтеченская в 04:32 мск. По предварительным данным, водитель Honda, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Lada Priora.

"В результате ДТП 18-летний водитель "Лады" и его 17-летняя девушка - пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель "Хонды" с травмами доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

ГАИ выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.