В Новосибирске арестовали водителя, виновного в гибели шести человек

Мужчина будет заключен под стражу до 19 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Новосибирской области/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области арестовал водителя Mercedes-Benz, по вине которого накануне в ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отношении водителя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчину арестовали до 19 февраля 2026 года.

Накануне в Новосибирске на шоссе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, Mercedes-Benz Gelandewagen столкнулся с Toyota Ipsum, которая поворачивала налево по стрелке светофора в сторону поселка Элитный. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.