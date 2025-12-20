В Оренбуржье произошла авария на сетях водоснабжения Кумакского водозабора

Представителями прокуратур организован контроль за ходом устранения последствий порыва

ОРЕНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Порыв произошел на сетях водоснабжения Кумакского водозабора в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Прокурорами Ленинского, Октябрьского и Советского районов города Орска проводится проверка в связи с повреждением сетей водоснабжения. В настоящее время представителями прокуратур организован контроль за ходом устранения последствий порыва, своевременным подвозом воды для нужд граждан, а также бесперебойной работой котельных", - отмечается в сообщении.