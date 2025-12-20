ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Николаевской области обесточены несколько населенных пунктов

По данным издания "Страна", в Николаеве возникли проблемы с мобильной связью
Редакция сайта ТАСС
06:33

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Отключение света произошло в нескольких населенных пунктах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

"Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов", - написал Ким в своем Telegram-канале.

Как пишет издание "Страна", в самом Николаеве возникли проблемы с мобильной связью.

В ночь на субботу в Николаевской области действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в административном центре региона. 

Украина