В Николаевской области обесточены несколько населенных пунктов
06:33
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Отключение света произошло в нескольких населенных пунктах Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.
"Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Как пишет издание "Страна", в самом Николаеве возникли проблемы с мобильной связью.
В ночь на субботу в Николаевской области действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в административном центре региона.