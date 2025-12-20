Город Чадан затопило наледевыми водами

Привлечено 30 человек и 4 единицы техники, от МЧС России работает оперативная группа пожарно-спасательной части

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МЧС России по Республике Тыва/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Выход наледевых вод произошел в городе Чадане, где проживает более 9 тыс. человек, в Туве. Затоплены несколько улиц и территория школы, сообщили в администрации Дзун-Хемчикского района.

"Жителей Чадана утром встретило зрелище разлившейся по улицам холодной воды. Очевидцы сообщают о залитой территории школы №4, также предварительно известно что вода разлилась на центральных улицах Победы и Хемчик, и улице Нефтебаза. В город Чадан из Кызыла выезжает отдел аварийно-восстановительных работ в составе пяти специалистов под руководством заместителя начальника управления", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по республике отметили, что "на месте проводятся работы по созданию отводного канала в русло реки Чадан и защитной насыпи". "Всего привлечено 30 человек и 4 единицы техники, от МЧС России работает оперативная группа пожарно-спасательной части", - добавили там.