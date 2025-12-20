В Омской области произошло ДТП с автобусом

Есть погибшие и пострадавшие

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Омской области. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Хоценко написал, что ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Любинском районе. "Среди пострадавших взрослые и дети", - сообщил он. Есть погибшие.

Губернатор уточнил, что на месте работают его заместитель, а также начальник ГУ МЧС по региону, глава района и министр региональной безопасности.

Пострадавшим оказывают вся необходимую медицинскую помощь под личным контролем министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. Хоценко принес соболезнования родным и близким погибших. "Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал он.