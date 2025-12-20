В Калининграде замначальника департамента Минрегконтроля обвинили во взятке

По версии следствия, после проверки строящегося птицеводческого комплекса он предложил знакомому выступить в качестве посредника в получении взятки от представителей проверяемой организации

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Заместителя начальника департамента Минрегконтроля Калининградской области обвинили во взяточничестве в крупном размере. Он получил средства за непривлечение организации к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом <...> 48-летнему заместителю начальника департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Его 39-летний знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. По версии следствия, после проведения выездной проверки строящегося в Краснознаменском районе птицеводческого комплекса, мужчина предложил своему знакомому выступить в качестве посредника в получении взятки от представителей проверяемой организации. Взамен предлагалось ее непривлечение к административной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения.

Знакомый замначальника департамента согласился на предложение. В декабре он получил от представителя организации 750 тыс. рублей, часть из которых оставил себе в качестве вознаграждения, передав остальное обвиняемому.

В настоящее время замначальника департамента стройнадзора задержан в качестве подозреваемого и допрошен. Ему предъявлено обвинение. Мужчина заключен под стражу до 18 февраля. Со знакомым фигуранта, выступившим в качестве посредника при получении взятки, проводятся следственные действия.