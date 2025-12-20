В части регионов Украины жители остались без света

В Минэнерго страны сообщили, что электричества нет в Днепропетровской и Николаевской областях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Отключение электричества зафиксировано в нескольких областях Украины. Об этом сообщил Минэнерго.

По его данным, без света остались потребители в Днепропетровской и Николаевской областях. Также и на подконтрольной Киеву территории ДНР и Херсонской области наблюдаются отключения электричества.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.