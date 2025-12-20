В Омской области в ДТП на трассе погибли шесть человек

Еще пять пострадали

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. В Омской области шесть транспортных средств столкнулись на трассе, в результате аварии погибли шесть человек, еще пять получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о ДТП с участием шести транспортных средств на 548-м км автодороги Р-402 в Любинском районе. <...> По предварительным данным, шесть погибших и пять пострадавших", - сказала собеседница агентства.