Число пострадавших в ДТП с автобусом под Омском увеличилось до восьми

Из них пятерых эвакуируют в Омск

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в крупном ДТП под Омском с участием автобуса и трех фур выросло до восьми. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. Пятерых пострадавших эвакуируют в Омск.

"По состоянию на 14:20 (11:20 мск), в результате ДТП в Любинском районе пострадали 14 человек, в том числе 2 детей, из них 6 взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в больницу скорой помощи №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП", - сказала Болдинова.