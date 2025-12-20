ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Происшествия

В Карачаево-Черкесии несовершеннолетние устроили драку

Прокуратура проводит проверку
Редакция сайта ТАСС
09:30

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии проводит проверку по факту драки с участием подростков, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"В ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в городе Черкесске подрались несовершеннолетние. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В ходе проверки также оценят работу органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, отметили в прокуратуре.

По данным МВД республики, в интернете была выявлена публикация, содержащая информацию об избиении подростка сверстниками. 

