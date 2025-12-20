В Приморье в ДТП пострадали пять человек

В том числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. ДТП с пятью пострадавшими произошло в Михайловском округе в Приморье, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть ОМВД России "Михайловский" поступило сообщение о ДТП на 14-м км автодороги Осиновка - Рудная Пристань. "Установлено, что 59-летний водитель Toyota Prius, двигаясь со стороны Рудной Пристани в направлении села Осиновка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Noah под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадали пять пассажиров Toyota Noah (две женщины и трое несовершеннолетних детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Установлено, что не всех несовершеннолетних пассажиров перевозили с соблюдением правил перевозки детей в автомобиле.

Состояние алкогольного опьянения у обоих водителей не установлено.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

В отношении водителя автомобиля Toyota Noah также составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не вписанным в договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, либо управление транспортным средством в период, не предусмотренный таким договором). Назначен ряд исследований.