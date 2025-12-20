В Калининградской области потушили пожар на территории свинокомплекса

Внутри здания находились 180 свиноматок и 3 тыс. поросят

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на площади 450 кв. м на территории свинокомплекса в поселке Космодемьянское Калининградской области. Внутри находились 180 свиноматок и 3 тыс. поросят, сообщили в главном управлении МЧС по Калининградской области.

В сообщении говорится, что в Космодемьянском горело здание на территории свинокомплекса на площади 450 кв.м, где находились 180 свиноматок и 3 тыс. поросят. "Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание", - отметили в главном управлении МЧС по области, добавив, что пожарными было предотвращено распространение огня на смежные секции. Там располагались 120 свиноматок и 2 тыс. поросят.

На месте пожара работали 30 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. Причину возгорания будет установлена сотрудниками органов дознания МЧС России.