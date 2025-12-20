В Сумах запал гранаты сдетонировал в руках ребенка

По данным Государственного бюро расследований Украины, предмет принес домой военнослужащий, который является сожителем матери потерпевшего

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Взрыв запала гранаты в руках 11-летнего ребенка произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).

"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным бюро, предмет принес домой военнослужащий, который является сожителем матери потерпевшего. Также на месте были обнаружены другие патроны и взрывоопасные предметы.

На Украине в условиях неконтролируемого оборота оружия часто происходят подобные инциденты. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.