На востоке Москвы загорелась квартира

Спасли человека, еще 20 жильцов эвакуировали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы, сообщили в столичном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Первомайская, д. 42, к. 1. Происходит возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. Жители самостоятельно покидают подъезд", - сказали в МЧС.

В оперативных службах агентству уточнили, что горит квартира на 15-м этаже. Всего в доме 37 этажей. Из горящей квартиры спасен человек, еще 20 жильцов эвакуированы.

Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, "в связи с пожаром на Первомайской улице, д. 42 перекрыто движение по 4-й и 5-й Парковым улицам". "На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.