Над Киевом неизвестные запустили дрон с российским флагом

Воздушная тревога в украинской столице не действовала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. Об этом сообщило украинское издание "Новости. Live".

Оно опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, снятый кем-то из жителей украинской столицы. На нем видно, как в небе летает небольшой квадрокоптер, к которому на тросе прикреплен большой российский триколор.

В тот момент, когда в небе появился дрон с флагом РФ, воздушная тревога в украинской столице не действовала, отмечает "Новости. Live". Кто именно запустил этот беспилотник, неизвестно.

Реакции украинских властей на это событие пока не было.