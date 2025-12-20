Над Киевом неизвестные запустили дрон с российским флагом
Редакция сайта ТАСС
12:47
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. Об этом сообщило украинское издание "Новости. Live".
Оно опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, снятый кем-то из жителей украинской столицы. На нем видно, как в небе летает небольшой квадрокоптер, к которому на тросе прикреплен большой российский триколор.
В тот момент, когда в небе появился дрон с флагом РФ, воздушная тревога в украинской столице не действовала, отмечает "Новости. Live". Кто именно запустил этот беспилотник, неизвестно.
Реакции украинских властей на это событие пока не было.