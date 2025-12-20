В подмосковном пансионате проводят следственные действия по делу об отравлении

По данным следствия, пострадали более 40 человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные действия проходят по делу о массовом отравлении людей в пансионате, расположенном в Видном. Следствие установило, что из него были госпитализированы более 40 человек.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления постояльцев пансионата в городе Видном (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Установлено, что в пансионате находилось 73 человека. В медицинские учреждения в состоянии разной степени тяжести госпитализировано более 40 человек, трое скончались", - говорится в сообщении.