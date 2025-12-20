В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, где видимость осложняют обильный снегопад и метели. В результате погиб один из водителей и 14-летний пассажир, еще три человека доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла на территории Колыванского района. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Subaru, двигаясь со стороны рабочего поселка Колывань в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением водителя 2003 года рождения.

"На месте погибли водитель Subaru и его 14-летний пассажир. В лечебное учреждение доставлены три человека: пассажирка Subaru, водитель и несовершеннолетний пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.