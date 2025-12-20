В Туве в здании угольной компании произошел пожар

Площадь возгорания составила 700 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожарные в Туве тушат возгорание в административно-бытовом здании компании "Межегейуголь" на площади 700 кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

"В Тандинском районе, в 9 км от села Кочетова, пожарно-спасательные части главного управления МЧС России по Республике Тыва тушат крупный пожар. Горит двухэтажное административно-бытовое здание компании "Межегейуголь", предварительно, на площади 700 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлечены 17 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники. "Пострадавших нет, угрозы распространения на другие объекты нет. Пожар локализован", - уточнили в пресс-службе.

ООО "УК "Межегейуголь" - одна из крупнейших компаний Республики Тыва, работает на территории Межегейского угольного месторождения в Саянских горах. Основной вид деятельности - добыча антрацита подземным способом.