Экс-главу Волгодонска арестовали по делу о мошенничестве

Юрия Мариненко заключили под стражу до 18 февраля

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Волгодонский районный суд Ростовской области арестовал по ходатайству следствия на два месяца бывшего главу администрации города Волгодонска Юрия Мариненко, ставшего фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Постановлением Волгодонского районного суда Ростовской области подозреваемому избрали меру пресечения "в виде заключения под стражу на период предварительного следствия", а именно на два месяца, то есть по 18 февраля 2026 года включительно, говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Мариненко возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с 11 мая 2015 по 20 мая 2016 года фигурант, занимая пост начальника межмуниципального управления МВД РФ "Волгодонское", ввел в заблуждение должностных лиц в администрации города, в результате чего его и члена его семьи признали "малоимущими для получения жилья по договору соцнайма". В бессрочное владение и пользование Мариненко была получена находящаяся в муниципальной собственности квартира, стоимость которой превышала2,5 млн рублей. Затем он передал ее "в собственность члену семьи".

В июле 2025 года Мариненко ушел в отставку с поста главы администрации Волгодонска, который занимал с марта 2024 года.