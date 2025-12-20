"Страна": в Харькове мужчине стало плохо при попытке мобилизации

Неизвестные люди в камуфляже волокли харьковчанина по асфальту, чтобы затолкать в кроссовер, сообщает издание

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестные люди в камуфляже пытались мобилизовать мужчину в Харькове на востоке Украины, в результате чего тому стало плохо. Об этом сообщает издание "Страна".

По его данным, харьковчанина волокли по асфальту, чтобы затолкать в кроссовер. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания, житель города жалуется, что ему больно. В это время прохожая просит вызвать скорую помощь, добавив: "У него сердце схватило". Затем неизвестные оставили мужчину лежать на земле и сели в автомобиль.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.