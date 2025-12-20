В Карачаево-Черкесии завели дело после избиения подростка

Участники инцидента вместе с законными представителями доставлены в отдел МВД

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту избиения подростка несовершеннолетними. Видео драки распространилось в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По результатам мониторинга социальных сетей была выявлена видеопубликация об избиении подростка его сверстниками. По фактам совершения в городе Черкесске группой подростков на улице и в школе противоправных действий в отношении несовершеннолетних следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела контролирует прокуратура республики.

В пресс-службе МВД республики сообщили, что все участники инцидента установлены. Подростки вместе с законными представителями доставлены в отдел МВД России по городу Черкесску. "По предварительным данным, событие на видео произошло две недели назад: словесный конфликт между подростками перерос в драку. В полицию обращений не поступало. Также установлено, что двое из доставленных несовершеннолетних - учащиеся 8 класса - 17 декабря избили шестиклассника, о чем в полицию заявила мать потерпевшего", - отметили в ведомстве.