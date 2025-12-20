В Екатеринбурге проверяют информацию о треш-стримах с избиением девушек в баре

Правоохранители выяснят, было ли шоу криминальным либо постановочным

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту избиения треш-стримерами девушек в прямом эфире в одном из баров Екатеринбурга. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Правоохранители установят, было ли шоу криминальным либо постановочным.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что на Урале полиция пресекла деятельность бара "Хата", где треш-стримеры в прямом эфире избивали девушек, получая деньги от подписчиков за определенные действия по "прайс-листу".

"Увеселительная точка, о которой идет речь, отрабатывалась сотрудниками полиции в рамках профилактического рейда, направленного на стабилизацию оперативной обстановки в Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга, проверкам подвергались и другие кафе и бары. Представители МВД совместно с общественниками осуществляли досмотр с целью выявления фактов нахождения в ночное время несовершеннолетних, продажи алкогольной продукции без лицензии и других правонарушений. По итогам профилактических мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, а также установлено, криминальное или постановочное шоу было организовано так называемыми треш-стримерами в баре под названием "Хата", - сказал Горелых.