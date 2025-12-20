В подмосковном пансионате еще сутки будут дежурить медики

В учреждении при отравлении погибли три человека

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дежурство врачей в подмосковном частном пансионате, где произошло массовое отравление постояльцев, продолжится 21 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

"В пансионате находились более 70 человек, возраст - 80 лет и старше. <…> На месте работает Следственный комитет и Роспотребнадзор. Бригада врачей Ленинского городского округа 19 декабря провела осмотр остальных пациентов пансионата. В выходные дни (20 и 21 декабря) организовано дежурство нашими врачами", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, 19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате в городском округе Видное постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 40 постояльцев госпитализировали с признаками отравления, еще 3 умерли, проводятся следственные действия. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований, отметили в ведомстве.

В ходе осмотра пансионата была изъята необходимая документация, взяты образцы продуктов и посуды.

Представители Роспотребнадзора также взяли пробы еды, по которым назначено проведение необходимых исследований. В главке добавили, что проводятся допросы руководства пансионата и его постояльцев, а также устанавливаются причины и условия массового отравления.