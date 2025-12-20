Самолет Москва - Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за дебоша

В полете пассажирка выражалась нецензурно и провоцировала драку с бортпроводниками

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейса Москва - Новокузнецк вернулся в аэропорт вылета из-за дебоша на борту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию аэропорта (Шереметьево) поступил сигнал, что самолет рейсом Москва - Новокузнецк возвращается в пункт вылета из-за деструктивного поведения пассажирки бизнес-класса. Кроме того, другой женщине, следовавшей эконом-классом, стало плохо, и она нуждается в помощи медиков", - сказала она.

Дебош устроила жительница Кемеровской области 1991 года рождения. В полете она повела себя неадекватно, выражалась нецензурно, провоцировала драку с бортпроводниками. У одной из бортпроводниц зафиксированы ушибы. Задержанная отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

"Другие пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место", - добавила Волк.

В оперативных службах агентству пояснили, что этим рейсом летел певец Алексей Глызин.

Также в полете стало плохо пассажирке эконом-класса, ей была оказана медицинская помощь.