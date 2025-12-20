В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями пострадали три человека

Процедура освидетельствования на состояние опьянения водителей показала отрицательный результат

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в городе Ядрине в Чувашии, в результате различные травмы получили три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло около 16:00 мск на улице 50-летия Октября. "По первоначальной информации, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Kia Sorento, при обгоне столкнулась с ВАЗ, который, двигаясь в попутном направлении, совершал поворот налево. В результате 44-летнего водителя и двух женщин - пассажирок ВАЗ - отвезли в медучреждение для обследования", - отмечается в сообщении.

Водители прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный.