В Приангарье задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Мужчина скрывался в заброшенном здании

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Силовики в Иркутской области задержали подозреваемого в жестком убийстве 24-летней женщины. Об этом сообщили в управлении МВД по Иркутской области.

18 декабря правоохранители обнаружили в Свирске, который находится около 130 км от Иркутска, тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. "В течение нескольких дней полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. Подозреваемый, 24-летний молодой человек, скрывавшийся все это время в заброшенном здании, задержан. В настоящее время с ним работают следователи", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что к расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники регионального главка полиции. В операции также принимали участие бойцы спецназа Росгвардии.

Как сообщали ранее СМИ, мужчина в городе Свирске убил ножом свою 24-летнюю сожительницу. По версии следствия, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей множественные удары, в том числе колото-резаные. От травм женщина умерла на месте, а нападавший скрылся. У нее остались двое малолетних детей.