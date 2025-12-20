На юго-востоке Москвы грузовик насмерть сбил ребенка

Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ребенок, переходивший дорогу по переходу на юго-востоке Москвы, погиб под колесами грузовика, сообщает столичная Госавтоинспекция.

"На улице Марьинский парк, в районе дома 29, водитель грузового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте", - сказали в ГАИ.

За рулем грузовика был 68-летний водитель. Начата доследственная проверка, ее ход и результаты контролирует столичная прокуратура.

Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, ведомство также контролирует принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.