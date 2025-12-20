В Калужской области нашли тела подростков с признаками отравления угарным газом

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Тела двух несовершеннолетних с признаками отравления угарным газом обнаружены в гаражном боксе в поселке Воротынск Калужской области. Один совершеннолетний доставлен в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В Воротынске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух несовершеннолетних. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения тел двух подростков", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 20 декабря в гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были обнаружены тела несовершеннолетних 16 и 17 лет. 19-летний молодой человек доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, проводят допросы. "В ходе расследования будут установлены детали произошедшего", - добавили в пресс-службе следственного управления.

Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.