В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.